Raccolta dei farmaci, a Torino e provincia richiesta +30%

A Torino e provincia, la Giornata di raccolta del farmaco si svolgerà da oggi a lunedì 12 febbraio in 311 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno 64 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di 137.148 confezioni di farmaci (con un aumento di 31.324 confezioni rispetto alle 105.824 richieste nel 2023). Andranno ad aiutare 42.855 assistiti, 13.860 persone in più rispetto alle 28.995 del 2023. Durante l'edizione del 2023, sono state raccolte 39.365 confezioni (pari a un valore di 324.453 euro), che hanno aiutato 28.995 persone in condizione di povertà sanitaria assistite da 61 enti. In Torino e provincia partecipano 311 farmacie, dove si possono donare uno o più medicinali da banco.

In Piemonte, nel 2023, sono state raccolte 66.514 confezioni di farmaci in 567 farmacie, pari a un valore di 554.325 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 60.180 persone aiutate da 153 realtà socio assistenziali del territorio regionale.



