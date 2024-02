Perseguitava una donna, denunciato un uomo a Biella

Perseguitava una donna di 44 anni di Coggiola (Biella) da tempo ed era arrivato anche a romperle il citofono di casa. I carabinieri al termine delle indagini hanno denunciato un uomo di 47 anni, residente nel Milanese ma domiciliato in provincia di Biella, per "atti persecutori" e per "porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere". L'uomo in due occasioni, si era reso responsabile del danneggiamento del videocitofono di pertinenza dell'abitazione della vittima la quale, proprio per tali episodi, versava in uno stato d'ansia e preoccupazione tanto da aver modificato le proprie abitudini di vita.

L'immediata attività investigativa, coordinata dalla Procura di Biella, attraverso anche la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso di individuare l'autore del reato. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire e sequestrare l'arma bianca utilizzata per commettere i reati nonché i riconoscibili indumenti indossati nelle stesse occasioni.



