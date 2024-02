La realtà virtuale entra in pediatria a Pinerolo

Si chiama Meta Quest 2 ed è il nuovo visore per la realtà virtuale appena consegnato alla Pediatria di Pinerolo (Torino), dove potrà aiutare a gestire l'ansia e controllare la sensazione di dolore per i piccoli pazienti durante alcune procedure e trattamenti medici.

Pinerolo è uno dei primi ospedali in Italia, il primo in Piemonte, a introdurre questa tecnologia, che sfrutta le potenzialità della realtà virtuale per "accompagnare" le procedure mediche, permettendo agli operatori di interagire con i pazienti all'interno dell'ambiente digitale in 3D creato dal sistema, in un contesto quindi rassicurante e distensivo, adatto anche ai più piccoli.

"Da tempo -sottolinea Franca Dall'Occo, direttore generale AslTo3 - applichiamo nelle nostre strutture particolari protocolli dedicati alla gestione del dolore procedurale pediatrico, utilizzando tecniche distrattive, anestetici locali o terapie farmacologiche. L'introduzione di questa nuova tecnologia ci permetterà ora di migliorare ulteriormente questi protocolli, con uno strumento innovativo e non invasivo".





