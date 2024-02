Un esteso incendio in un'abitazione è divampato stamani nell'Astigiano. Le fiamme hanno coinvolto un tetto e una casa indipendente a due piani, a Villanova d'Asti.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, con due squadre e quattro mezzi.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, ma non risultano feriti. Sono evidenti ingenti i danni strutturali e sono ancora da chiarire le cause.



