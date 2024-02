In vendita la villa di Massimo d'Azeglio sul lago Maggiore

La villa di Massimo d'Azeglio sul lago Maggiore, in Piemonte, è in vendita: costa 11 milioni di euro. Fatta costruire tra il 1856 e il 1857 sul lungolago di Cannero, nel Verbano-Cusio-Ossola, a una decina di chilometri dal confine con la Svizzera, ospitò il marchese "spesso e a lungo" prima della morte nel 1866 e fu, come riportato su una lapide posta sulla parete rocciosa di fronte al cancello d'ingresso, "dolce rifugio dai clamori del mondo, dalle fallacie della politica". Nella ville in stile Liberty, oggi articolata in quattordici locali e cinque bagni per complessivi 1.200 metri quadrati, D'Azeglio scrisse anche "I miei ricordi".

L'edificio oggi è disposto su tre piani fuori terra e un seminterrato, dove è situata una taverna con zona living e sala biliardo, e adiacente al corpo principale della villa si trova una torretta con un ulteriore piano. Della proprietà fanno parte anche 9.000 metri quadrati di parco, darsena privata e accesso diretto al lago, una dépendance di circa 300 metri quadrati, uno spazio panoramico vetrato fronte lago e un terrazzamento per pranzi e colazioni all'aperto.

La villa, si legge nell'annuncio di vendita, è stato oggetto di ristrutturazione negli Anni Ottanta, che ne ha conservato i dettagli e le finiture di pregio dell'epoca, così come i pavimenti originali e gli affreschi.



