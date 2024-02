Filiera del pomodoro digitalizzata, accordo Hubfarm e xFarm

Migliorare l'efficienza delle filiere agricole attraverso la digitalizzazione. E' l'obiettivo dell'iniziativa di Hubfarm (piattaforma tecnologica di Confagricoltura) e xFarm Technologies (player europeo nello sviluppo di soluzioni software per l'agricoltura), al servizio di Tomato Farm. Nasce nel 2006 a Pozzolo Formigaro (Alessandria), nel 2013 viene acquisita da Autosped G.(Gruppo Gavio), ed è l'unica azienda in Piemonte attiva nella lavorazione e trasformazione del pomodoro. Il ruolo di capofila della nuova iniziativa è affidato alla società agricola 'Cascina La Bruciata' di Tortona. Di proprietà del Gruppo Gavio, ha iniziato dal 2021 un percorso di digitalizzazione con xFarm e sarà la prima a prendere parte a questo ambizioso progetto. Nei prossimi due anni sarà esteso a tutti i 200 conferenti di Tomato Farm.

"In provincia di Alessandria il pomodoro da industria interessa oltre 2.600 ettari su 2.835 di tutto il Piemonte - sottolinea Paola Sacco, presidente provinciale di Confagricoltura, in una nota - Questa nuova collaborazione con Tomato farm è un tassello importante per la valorizzazione delle nostre produzioni e del prodotto italiano nel mondo, consentendone un'immediata tracciabilità".

"La digitalizzazione della filiera sarà uno strumento importantissimo per i nostri target di sostenibilità", aggiunge Fabio Ventura, ad Tomato Farm.



