Alessandria, tetto nuovo per l'Auditorium del Marengo Museum

La Provincia di Alessandria ha dato il via al progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell'Auditorium del Marengo Museum, col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte per circa 70mila euro. In particolare, le opere riguardano - come spiegato in un comunicato stampa - il ripristino dei canali di discesa dell'acqua piovana e il recupero della capacità drenante lungo il muro di cinta che si affaccia sulla strada statale e sul ponte passerella che collega l'Auditorium alla torre del complesso di Villa Delavo. Il lucernario sarà reso di nuovo impermeabile con una copertura trasparente.

"Il valore culturale del Polo - sottolinea Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura - è certamente legato al richiamo internazionale della battaglia del 14 giugno 1800. La rievocazione storica porta sul territorio figuranti da tutta Europa".

"Proseguiamo con costanza nella sistemazione e riqualificazione del Museum, con un cura attenta - rimarca Enrico Bussalino, presidente Provincia - segno dell'impegno verso il nostro patrimonio". "Marengo è nuovamente vivace e capace di essere luogo di dialogo e progettazione utile all'Area Vasta che rappresenta", conclude Maurizio Sciaudone, consigliere delegato.



