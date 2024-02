Al Gobetti va in scena La ferocia dal romanzo di Nicola Lagioia

Martedì 13 febbraio, alle 19.30, va in scena al Teatro Gobetti La ferocia, creazione del collettivo VicoQuartoMazzini (Premio Hystrio 2021) tratta dal romanzo di Nicola Lagioia, che è valso all'autore il Premio Strega nel 2015 e il Premio Mondello. L'adattamento del testo è di Linda Dalisi e la regia dello spettacolo è di Michele Altamura e Gabriele Paolocà. Saranno in scena Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti. Le scenografie sono di Daniele Spanò, il disegno luci di Giulia Pastore, le musiche di Pino Basile, i costumi di Lilian Indraccolo.

La ferocia mette in scena il trionfo e la rovina della rabbia cieca dell'occidente. Lo fa raccontando la storia della famiglia Salvemini, una saga familiare in cui le colpe dei padri si annidano nella debolezza dei figli. Un bestiario che racconta della nostra incapacità di sopprimere l'istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura.

La ferocia, prodotto da Scarti Centro di Produzione Teatrale d'Innovazione, Elsinor centro di produzione teatrale, Lac Lugano Arte e Cultura, Romaeuropa Festival, Tric Teatri di Bari, Teatro nazionale Genova, verrà replicato per la stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 18 febbraio.



