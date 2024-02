A5 Torino-Aosta, riaprono ponte Chiusella e interscambio Pavone

Si è riunito oggi in Prefettura a Torino il Comitato Operativo Viabilità per analizzare le criticità sul tratto autostradale Torino-Aosta, congestionato nei weekend a causa dei lavori. Dopo i sopralluoghi effettuati da Ativa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stato dato il via libera all'apertura, in regime di cantiere, delle due carreggiate del ponte sul Chiusella e di tutte le rampe di interscambio di Pavone Canavese. La misura, che verrà applicata entro il prossimo fine settimana, servirà a garantire un miglioramento della circolazione in entrambe le direzioni.

Verrà inoltre spostato il filtraggio dei mezzi pesanti oltre le 3.5 tonnellate sulla bretella Ivrea-Santhià dall'interscambio di Pavone allo svincolo di Albiano. Il concessionario Ativa ha garantito il rafforzamento del personale degli ausiliari alla viabilità e gli agenti della Polizia Stradale saranno presenti con più pattuglie per il controllo ed il rispetto dei divieti imposti.

Negli ultimi fine settimana, i cantieri e il forte traffico da e per la Valle d'Aosta, avevano congestionato il traffico con code fino a 16 chilometri tra Quincinetto e Ivrea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA