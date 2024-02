A Torino per girare Bunny-man, bagno di folla per Mike Tyson

Bagno di folla e decine di selfie a Torino per l'ex pugile, campione del mondo di pesi massimi e oggi attore, Mike Tyson. I suoi fan si sono ritrovati questa mattina davanti all'hotel in centro dove è ospite 'Iron Mike' arrivato in città per girare il film di di Andrea Iervolino 'Bunny-Man', in cui interpreterà se stesso.

Tyson è uscito dall'albergo con il suo entourage, e si è concesso alla gente che lo aspettava da ore. Si è fatto abbracciare e ha invitato i suoi ammiratori a scattare fotografie e selfie.



