Tom Morello a Torino per Ogr Sonic City

Tom Morello arriva in Italia e fa tappa alle Ogr Torino, per una delle due date del suo tour nel nostro Paese. Dopo l'annuncio del live dei Dogstar in programma per il prossimo 30 giugno, la collaborazione fra le Ogr Torino e Sonic Park si consolida, aggiungendo l'appuntamento al calendario di Ogr Sonic City, la preview cittadina di Sonic Park Stupinigi che si svolgerà alle OGR Torino. La data è il 10 luglio, quando il leggendario chitarrista ex membro delle rock band Rage Against the Machine e Audioslave - due gruppi che hanno ottenuto molteplici Grammy Awards e 30 milioni di album venduti in tutto il mondo - si esibirà nella suggestiva cornice della Sala Fucine.



