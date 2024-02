Santhià, al Carnevale 2mila figuranti e la colossale Fagiuolata

Dal 6 al 13 febbraio il borgo vercellese di Santhià si trasforma per i giorni più intensi dello Storico Carnevale che affonda le sue radici all'inizio del Trecento. Ne sono protagonisti 2,000 figuranti, oltre 50 carri allegorici, migliaia di maschere, ma soprattutto 150 caldaie di rame issate sui trespoli per la Colossale Fagiuolata, l'evento clou durante il quale vengono consumati 20 quintali di fagioli, 10 quintali di salami con la distribuzione, da parte di 320 camerieri, di 20mila razioni.

I personaggi del Carnevale santhiatese sono Stevulin dla Plisera e Majutin dal Pampardù, una coppia di giovani contadini che - secondo la leggenda - giunsero in città in viaggio di nozze e ricevettero dal signorotto locale le chiavi della città per governare e amministrare Santhià per tre giorni.

Martedì 6 febbraio si parte con il Gran Galà delle Maschere e dei Personaggi storici dei Borghi delle Vie d'Acqua; serata di Gala al Palacarvé con la presentazione ufficiale di Stevulin d'la Plisera e Majutin dal Pampardù.

Giovedì 8 febbraio il tradizionale "Giòbia Grass": i gruppi carnevaleschi organizzano in Corso Nuova Italia un percorso enogastronomico; venerdì 9 febbraio inaugurazione in Piazza Aldo Moro del "Santhià Carvé Food Village", tour enogastronomico tra le regioni italiane; sabato 10 febbraio: Cerimoniale Carnevalesco e consegna delle Chiavi della Città da parte del sindaco e poi sfilata; domenica 11 febbraio: alle 9.30 sfilata lungo le vie cittadine, alle 14.30 Primo Corso Mascherato di Carri e Maschere a piedi; alle 22 spettacolo 'piromusicale'.

La Fagiuolata è in calendario lunedì 12 febbraio: si apre alle 5 del mattino con le 'Sveglie' del Corpo Pifferi e Tamburi.

A mezzogiorno in punto, parte la distribuzione del cibo.

Martedì 13 febbraio ultimo giorno con i tradizionali 'Giochi di Gianduja', risalenti al periodo medievale alle 14.30 il terzo Corso Mascherato. La cerimonia di chiusura del Carnevale, alle ore 22 con il tradizionale 'Rogo del Babàciu', un pupazzo appeso su una pira e bruciato in Piazza Maggiore



