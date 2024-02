L'elisoccorso notturno in due ospedali della provincia di Cuneo

Due ospedali della Granda possono ora contare su siti operativi d'atterraggio in orario notturno per l'elisoccorso 118. Si tratta del 'Regina Montis Regalis' di Mondovì e del 'Pietro e Michele Ferrero' di Verduno, dove in serata c'è stata l'inaugurazione, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

A breve distanza dalla validazione dell'area di atterraggio dell'ospedale di Susa, prosegue così l'attività di potenziamento del servizio regionale di elisoccorso voluta da Regione Piemonte e Azienda Sanitaria Zero, in collaborazione con le Asl piemontesi. Al momento sono 227 i siti operativi raggiungibili dall'elisoccorso su tutto il territorio: "Abbiamo operativi quattro elicotteri nelle ore diurne sulle quattro basi provinciali, ed in servizio notturno sulla base di Torino, con una media di oltre tremila interventi all'anno" spiega Icardi.

"Per l'estensione e le caratteristiche spesso disagiate della provincia di Cuneo, - aggiunge l'assessore - si tratta di un servizio di particolare rilevanza che si affianca alle centrali operative 118 e ai mezzi di soccorso terrestri".



