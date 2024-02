Giubileo, minivan elettrico porta i parenti alla casa funeraria

Un'azienda di onoranze funebri di Torino, Giubileo, ha lanciato il "primo esempio di funeral transfert" in Italia, "un veicolo elettrico rivolto espressamente ad agevolare a familiari e amici i trasferimenti da e verso la casa funeraria", che garantirà i collegamenti da tutto il capoluogo piemontese.

"Uno strumento in più, completamente ecologico e in linea con i trend globali legati alla riduzione delle emissioni di inquinanti e al rispetto dell'ambiente, grazie al quale consentire anche alle categorie più fragili la visita ai propri cari defunti prima dell'ultimo saluto", spiega Serena Scarafia, presidente del cda dell'azienda, che l'anno scorso ha celebrato i 25 anni di attività "Il minivan - aggiunge la manager - disponibile 7 giorni su 7, possiede nove posti proprio per adeguarsi al meglio alle esigenze di privati e famiglie in gruppo. Un servizio utile anche e soprattutto alle persone più anziane o con difficoltà di deambulazione, che possono godere così di un mezzo di trasporto dedicato in cui viaggiare sicuri e con ogni confort a bordo, evitando i rischi normalmente connessi alla circolazione in città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA