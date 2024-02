Debutta al Carignano Antonio e Cleopatra, regia di Malosti

Martedì 13 febbraio, alle 19.30, debutta al Teatro Carignano, Antonio e Cleopatra, spettacolo per la regia di Valter Malosti, che ha curato traduzione e adattamento dell'opera shakespeariana insieme a Nadia Fusini. A interpretare i due protagonisti saranno Anna Della Rosa e lo stesso Malosti, che condivideranno la scena con Danilo Nigrelli, Dario Battaglia, Massimo Verdastro, Paolo Giangrasso, Noemi Grasso, Ivan Graziano, Dario Guidi, Flavio Pieralice, Gabriele Rametta, Carla Vukmirovic. Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Carlo Poggioli, il disegno luci di Cesare Accetta, il progetto sonoro di Gup Alcaro, la cura del movimento di Marco Angelilli. In scena anche i musicisti Andrea Cauduro (chitarra elettrica) e Dario Guidi (arpa celtica).

Lo spettacolo, coprodotto da Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale, Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile di Torino --Teatro Nazionale, Lac Lugano Arte e Cultura, resterà in scena per la stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 18 febbraio.

Le recite in programma dal 13 al 18 febbraio al Carignano sono accessibili attraverso soprattitolazione, audiodescrizione e materiali di approfondimento. Venerdì 16 febbraio, alle 18, è previsto un tour descrittivo e tattile sul palcoscenico.

Nell'ambito di Retroscena, mercoledì 14 febbraio, alle ore 17.30 Valter Malosti e gli attori della Compagnia incontreranno il pubblico.



