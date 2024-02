Comando polizia di Trecate potrà fare le fotosegnalazioni

Dopo l'esperienza della Polizia locale di Torino, un altro comando in Piemonte ha stipulato una collaborazione con la Polizia di Stato per la creazione di un servizio di fotosegnalazione integrato nel sistema Afis (Automatic Fingerprint Identification System). La novità, presentata oggi in questura a Novara, ufficializza una collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia locale di Trecate, Comune di circa 20mila abitanti in provincia di Novara.

L'amministrazione comunale trecatese ha investito 48mila euro per acquisire la strumentazione tecnica. L'accordo di collaborazione è stato firmato dopo aver chiesto tutti i permessi al Ministero dell'Interno e alla prefettura. La Polizia locale di Trecate esegue circa 100 fotosegnalazioni l'anno e una decina di arresti. Ora si candida a diventare un punto di riferimento per tutte Polizie locali del Novarese. Un'iniziativa che - è stato spiegato - permetterà di alleggerire i compiti del Gabinetto di Polizia scientifica della questura di Novara e di contenere i costi e l'utilizzo di personale per i trasferimenti degli arrestati. Per utilizzare la strumentazione acquistata, 3 dei 16 Agenti facenti parti dell'organico della Polizia locale trecatese hanno seguito un corso in questura.



