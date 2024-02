Caldo e poche piogge, al Po manca il 50% della portata

Ampie zone del Piemonte rischiano di entrare in "siccità moderata", con punte di "siccità severa" nella Valle Tanaro dopo il 5° gennaio più caldo negli ultimi 65 anni con un deficit di piogge che è stato mediamente del 25%. E' il quadro che emerge dal rapporto mensile elaborato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

La temperatura media del mese è stata superiore alla norma di 1,7 gradi, nel bacino della Dora Baltea +2,1, e nel Piemonte meridionale il deficit delle risorse idriche è particolarmente accentuato: -71,5%.

La portata di alcuni fiumi è drasticamente ridotta: -47% il Po a Isola S.Antonio, in provincia di Alessandria, -60% il Sesia, -55% il Tanaro.

Le proiezioni indicano quindi "siccità moderata" per Langhe, Monferrato e Roero, con situazioni più gravi in Valle Tanaro.





