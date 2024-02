Ascensori e scale metro fermi, piano per riattivarli entro marzo

Attualmente sulla linea 1 della metropolitana torinese le scale mobili non utilizzabili sono circa 20 su 142 e gli ascensori 5 su 73. A illustrare il dato, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Libero Pensiero, Pino Iannò, l'assessora ai Trasporti, Chiara Foglietta, precisando che "il prospetto degli interventi programmati con il fornitore indica il progressivo riavvio della maggior parte degli impianti con gravi problemi tra la corrente settimana e il mese di marzo".

Foglietta ha poi sottolineato che "il cronoprogramma ha valore contrattuale e, se non rispettato, porterà a pesanti penali nei confronti del fornitore e determinerà l'eventuale rescissione del contratto. E perché i tempi non si allunghino nuovamente - ha spiegato -, Gtt ha già contattato il secondo fornitore in gara per l'avvio di eventuali interlocuzioni nell'ambito di quanto consentito dalla vigente normativa". Da giugno 2023, mese in cui è entrato in servizio il nuovo fornitore, sono già state effettuate opere straordinarie per circa 230mila euro.

"Il numero di impianti effettivamente fermi per problemi meccanici seri - ha concluso l'assessora - sta progressivamente diminuendo e l'attività corrente di manutenzione è in grado di ovviare ai problemi di entità più lieve in genere nella stessa giornata del fermo".



