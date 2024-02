Juric, 'Non tutti i tifosi hanno lo spirito Toro'

"Avevamo tanta voglia di vincere, potevamo avvicinarci a quelle che stanno sopra: sono dispiaciuto, anche se ci sono cose positive da tenerci strette": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così il pareggio per 0-0 contro la Salernitana. Buona parte della conferenza stampa post-partita, però, si sposta sull'argomento tifosi: "Oggi c'era un bell'ambiente, dovrebbe essere sempre così perché non si dovrebbe basare sui risultati - dice l'allenatore croato - e invece non tutti i tifosi hanno lo spirito Toro: sentire parlare di mediocrità è di una tristezza unica, il mio più grande rammarico è questo".

Filippo Inzaghi invece si tiene stretto il punticino raccolto all'Olimpico Grande Torino: "Alla mia squadra avevo chiesto di non prendere gol, loro sono forti ma hanno giocato così per merito nostro - l'analisi della sfida - e siamo stati molto bravi perché non abbiamo nemmeno sofferto: ho cercato di dare compattezza, questo punto deve essere la nostra ripartenza". Ha subito gettato nella mischia Boateng. "Lo ringrazierò a vita, non giocava da nove mesi ma ha dato sicurezze ai compagni" commenta Inzaghi sul centrale. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto contro l'Empoli: "Venerdì dobbiamo vincere per forza, dovremo fare meglio in attacco ma ci sarà il nostro bomber Dia a pieno servizio" conclude il tecnico dei campani.





