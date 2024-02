Addio a Daniele Segre, il cinema della realtà al centro

E' morto Daniele Segre, il regista che ha sempre messo la realtà sociale al centro dei suoi lavori per il cinema e per il teatro. Era nato ad Alessandria l'8 febbraio 1952 e tra i suoi film più famosi ci sono Morire di lavoro, Ragazzi di Stadio quarant'anni dopo, Lisetta Carmi un'anima in cammino e Nome di battaglia: donna.

Impegnato, attento, sensibile, Segre era una persona di cinema completa, sapeva dirigere, scrivere, montare, fare lo scenografo, il fotografo, il produttore. Le sue opere sono state applaudite nei festival internazionali a cominciare dalla Mostra del Cinema di Venezia. E' stato docente di Cinema nella realtà al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e anche direttore didattico del corso di reportage della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema.

Alfiere del cinema indipendente italiano, a basso budget, ha dedicato al regista Tonino De Bernardi, autodidatta e pioniere dell'underground, una delle sue ultime opere del 2021, 'Un tempo un incontro'. Nel 2023 l'arte, che è sempre stata un'altra sua passione, è stata al centro del film su Piero Gilardi "artista umile, straordinario, coerente" presentato a CinemAmbiente a Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA