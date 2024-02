Regione Piemonte: oltre 4,1 milioni per impianti sportivi

La Regione Piemonte mette a disposizione 4,1 milioni di euro con un bando per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno di interventi sugli impianti sportivi.

"Con questo bando - affermano il presidente Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca - mettiamo a disposizione ulteriori risorse a favore del movimento sportivo piemontese.

Favorire la diffusione e la promozione dello sport, anche attraverso risorse che contribuiscano al miglioramento degli impianti, significa promuovere stili di vita sani. Praticare sport significa divertirsi, essere solidali, diffondere i valori della tolleranza e della collaborazione e far del bene al corpo e allo spirito".

In particolare sono previsti interventi di "messa a norma, efficientamento energetico, recupero funzionale, manutenzione straordinaria e completamento degli impianti esistenti". Possono presentare domanda di contributo Province e Città metropolitana, Unioni di Comuni, Comuni e loro consorzi, organizzazioni sportive e altri enti con o senza personalità giuridica. Il termine per la presentazione delle domande scade il 2 aprile 2024 alle 12.



