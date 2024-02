Polizia stradale, dal 12 febbraio autovelox sull'A32

La polizia stradale ha predisposto sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, di concerto con la concessionaria Sitaf, segnali di preavviso per rendere note le aree dove saranno collocati autovelox di ultima generazione.

L'azione rientra nell'ambito delle iniziative volte alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida, dunque sono stati vagliati i tratti maggiormente interessati da condotte poste in violazione delle norme in materia di circolazione stradale. L'eccesso di velocità, viene segnalato, "risulta tra le cause che più incidono sull'esito degli incidenti stradali e in particolare sulle lesioni alle persone coinvolte".

Gli autovelox saranno sistemati quindi in piazzole visibili e i controlli saranno ampiamente segnalati con i previsti cartelli stradali. Dal 12 febbraio, al termine dei lavori di adeguamento della segnaletica, il personale della sottosezione polizia stradale di Susa (Torino) darà avvio ai servizi per il contrasto degli eccessi di velocità, debitamente segnalati anche sui portali a messaggio variabile presenti sulla tratta autostradale. Il calendario delle attività di controllo, come già avviene per tutte i servizi di analoga natura, sarà inoltre consultabile sul sito della polizia di Stato.



