Nucleare a Trino, protesta Legambiente su autocandidatura

Circa trecento persone hanno partecipato oggi alla manifestazione promossa da Legambiente contro l'autocandidatura dell'amministrazione comunale di Trino (Vercelli) ad ospitare il Deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi. La protesta è partita da Lucedio, una delle zone risicole d'eccellenza del Piemonte, per poi spostarsi sotto le torri di raffreddamento dell'ex centrale Galileo Ferraris, a Leri Cavour, dove si sta per inaugurare uno dei parchi fotovoltaici più grandi d'Italia. Infine la marcia è terminata in piazza Garibaldi a Trino, nelle vicinanze del municipio.

Presenti al sit-in comitati territoriali di Legambiente, Comitato "Tri-No", e molte bandiere politiche e sindacali tra cui Unione Popolare, Partito Democratico, Cgil e Movimento 5 Stelle. "Il Deposito va fatto in uno dei 51 siti individuati dalla Cnai - ha evidenziato il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani - e non a Trino, territorio insicuro e non idoneo per tanti motivi. Va trovato il luogo migliore con la partecipazione dei territori". Sotto alle torri di Leri Cavour ha aggiunto: "Si sta praticando la transizione ecologica, abbandonando vecchi sistemi di produzione dell'energia elettrica: si sta parlando di mini reattori nucleari per produrre energia a basso costo, con idee fuori dalla storia, quando nel mondo si sta investendo sulle rinnovabili".



