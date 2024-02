Madre e bimbo in carcere trasferiti all'Icam di Torino

La giovane mamma rumena con un bambino di un mese che si trovava nel carcere di Torino Lorusso e Cotugno è stata trasferita dal penitenziario all'Icam, l'istituto a custodia attenuata per madri detenute attiguo alla casa circondariale e dedicato proprio alle donne detenute con figli.



Il trasferimento è stato disposto questa mattina in seguito all'ordinanza emessa dal Gip di Pistoia dopo che ieri la direzione del carcere si era immediatamente attivata chiedendo lo spostamento all'autorità giudiziaria competente e individuando la struttura.



"Da subito la direzione dell'istituto aveva chiesto lo spostamento e immediatamente, già nella giornata di ieri, era stato individuato l'istituto di Custodia attenuata per detenute madri di Torino. Appena arrivato il provvedimento del giudice competente si è provveduto allo spostamento", sottolinea un comunicato del ministero della Giustizia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA