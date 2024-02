Giovane morto colpito da un ramo che stava tagliando

Aveva compiuto 26 anni da meno di un mese un giovane morto questo pomeriggio nel Novarese, colpito dal ramo di un albero che stava tagliando. Il giovane stava lavorando nei boschi in un terreno di proprietà della famiglia, in località Cumiona, nel territorio della frazione Vergano di Borgomanero al confine con il Comune di Maggiora, quando, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato colpito dal ramo.

A dare l'allarme è stato un familiare. I sanitari del 118 al loro arrivo non hanno potuto che constatare il decesso del giovane.



