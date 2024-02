Alessandria, Cirio in Prefettura con Agricoltori autonomi

A Bruxelles giovedì, oggi ad Alessandria. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha incontrato in Prefettura una delegazione del collettivo Agricoltori autonomi anche di Asti. "La Regione è al vostro fianco - ha assicurato - per difendere la nostra agricoltura, le nostre produzioni e per un'Europa che abbia meno ideologia e più pragmatismo. Un'Europa che, negli ultimi anni, si è dimostrata matrigna ma che noi, invece, vogliamo mamma. Da europeista convinto, voglio un'Europa che non consideri l'agricoltura un nemico dell'ambiente. I miei nonni mi hanno sempre insegnato che, proprio grazie agli agricoltori, noi abbiamo la tutela dell'ambiente". Quindi per il governatore è necessario il buonsenso, restituendo agli agricoltori il diritto di coltivare la terra "attraverso il superamento di questi limiti di percentuali di non lavoro agricolo che sono assurdi. Sono molto contento che la presidente Giorgia Meloni abbia aperto alla possibilità di modificare la norma sull'Irpef per i piccoli: sono il 99% dei nostri agricoltori piemontesi e italiani".

Al governatore Cirio è stato consegnato - come già il 29 gennaio al prefetto Alessandra Vinciguerra e al presidente della Provincia Enrico Bussalino - il documento con istanze e richieste del mondo agricolo, in presidio dal 27 gennaio in viale Milite Ignoto. Documento affidato nelle mani anche del sindaco Giorgio Abonante.

Tra i presenti al tavolo a Palazzo Ghilini, tra gli altri, l'assessore regionale Marco Gabusi e Gianluca Colletti, primo cittadino di Castelletto Monferrato, portavoce anche della mobilitazione contro la possibile realizzazione del Deposito Nazionale delle scorie nucleari in provincia e in tutto il Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA