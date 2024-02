A Valenza tavoletta di cioccolato da Guinnes di 15 metri

Realizzazione live, nel tardo pomeriggio di oggi a Valenza (Alessandria), di una tavoletta di cioccolato da Guinnes di 15 metri, con degustazione a offerta e ricavato devoluto all'oratorio. E' stato l'evento clou della tre giorni della prima edizione di 'Chocomoments Valenza 2024', festa del cioccolato artigianale in via Cairoli.

"Un'occasione ricreativa e di divertimento per scoprire l'arte di questi maestri", commentano il sindaco Maurizio Oddone e l'assessore Alessia Zaio.

Cuore pulsante della manifestazione è stata la mostra-mercato con stand aperti dalle 10 alle 20. Un appuntamento speciale per scoprire e assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori, cremini, cialde e tantissime altre cioccolatose proposte.

Domani per tutta la mattinata ci saranno i mini-corsi di pralineria per principianti a cura dei maestri Chocomoments.





