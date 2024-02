Lo Russo scrive a Meloni, preoccupati per futuro Mirafiori

"A testimonianza della nostra volontà di convergere e realizzare obiettivi comuni nell'esclusivo interesse della Città di Torino e del Piemonte, desidero metterla al corrente dello stato di apprensione per il futuro occupazionale della fabbrica di Mirafiori espresso da tutte le sigle sindacali nel corso di una riunione avvenuta il 29 gennaio scorso presso il Palazzo civico di Torino". Lo scrive il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in una lettera alla premier Giorgia Meloni in merito alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares in merito alle sorti degli impianti di produzione automobilistica in Italia.

Lo Russo ricorda che "il 20 settembre 2022, di concerto con il presidente Alberto Cirio, la Città di Torino ha siglato un protocollo con la Regione Piemonte e il gruppo Stellantis, accordo che prevede la produzione della 500 elettrica, il montaggio della linea Maserati, con motorizzazione tradizionale, Hybrid e full electric, e la scelta di realizzare nello storico stabilimento di Mirafiori l'hub europero per il recupero funzionale dei veicoli elettrici ed il Battery Technology Center, quest'ultimo inaugurato l'8 settembre 2023".



