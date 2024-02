Il grande basket torna a Torino con le Final Eight

A meno di due settimane dal fischio d'inizio, è già record per le Frecciarossa Final Eight di basket, che tornano a Torino, dal 14 al 18 febbraio, affiancate quest'anno per la prima volta dalla Coppa Italia della Lega Basket Femminile, che disputerà lì 16 le semifinali e il 18 febbraio la finale. Oltre 36mila i biglietti venduti per i cinque giorni di gara, con un aumento dell'11% di ticket venduti rispetto alle sole gare maschili della scorsa edizione, con la finale sold out e 4.500 tagliandi già venduti per la serata del venerdì del basket femminile.

All'Inalpi Arena si sfideranno per la Coppa Italia 2024 Umana Reyer Venezia, Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, Ea7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino, Unahotels Reggio Emilia, Generazione Vincente Napoli Basket, Estra Pistoia. "Qui - sottolinea il presidente Lba, Umberto Gandini - c'è la massima espressione di quello che la pallacanestro può generare in Italia. Quello che è successo l'anno scorso a Torino è stato straordinario e lo ripeteremo. Vogliamo celebrare tutti insieme il basket italiano e offrire quello che secondo noi è il più vicino possibile alla tanto agognata esperienza Nba, la possibilità di gioire insieme e avere un'esperienza unica".

Le Final Eight saranno non solo basket giocato, ma anche momenti di celebrazione della storia di questo sport, con serate dedicate a campioni come Diego Meneghin, Antonello Riva e Bob Morse. Molti anche i momenti di spettacolo con ospiti come Saturnino, Andrea e Michele e Dj Aladyn di Radio Deejay, radio ufficiale dell'evento, o la crew di cheerleader del Monaco Basket, le Roca Girls. Ambasciatore e madrina, Carlton Meyers e Diletta Leotta. La manifestazione avrà anche un risvolto benefico con 'Una tripla per Candiolo', con 100 euro donati dalla Lega Basket per ogni canestro da 3 punti. E per essere aggiornati in tempo reale sul torneo ci sono il sito e la App di Infront Italy. "Abbiamo implementato - dice Alessandro Giacomini, managing director -i prodotti della Media House Lba con nuovi contenuti per i fan, un nuovo formato di highlights e la creazione di produzioni originali, per dare nuovi punti di vista al racconto del basket in Italia".



