Fred de Palma, 'ai giovani dico non arrendetevi'

Il re del reggaeton italiano, Fred De Palma (28 dischi di Platino e 6 dischi d'Oro), approda per la prima volta in gara al festival di Sanremo. Capace di spaziare dal rap ai ritmi latini, l'artista torinese cambia ancora una volta pelle e all'Ariston arriva con un brano dance dal titolo Il cielo non ci vuole. "Il festival è per me un'esperienza nuova e voglio portare qualcosa di diverso da quello che la gente è abituata ad ascoltare da me", racconta Fred De Palma a pochi giorni dall'inizio della manifestazione.

Il pezzo, spiega, non è nato per Sanremo, ma durante una sessione di lavoro prima dell'estate scorsa. "L'abbiamo mandato ad Amadeus, gli è piaciuto, ma poi non ho saputo più niente fino all'annuncio di dicembre. Ho vissuto sei mesi di ansia". Già l'anno scorso aveva tentato la carta festival, ma senza riuscirci: "mandai un pezzo all'ultimo momento, ma non ci fu tempo per costruirci una storia e quindi non se ne fece niente.

Arrivarci, all'Ariston, è una lotteria, o quasi: centinaia di canzoni, ma solo una manciata viene scelta".

Dal mondo latino, che è sempre stato il suo riferimento, è arrivata la decisione di sperimentare territori più elettronici.

"È un'onda che arriva da lì, io sono attento ai trend d'oltreoceano e mi è venuto istintivo calarmi in quelle atmosfere, che comunque hanno sempre fatto parte della mia vita.

Io arrivo da Torino, città per eccellenza dell'elettronica.

Quando ho iniziato, nei club andava fortissimo". Torino, la sua palestra, ma anche vista come la periferia del mondo musicale.

"Torino per me era il Vietnam. È stata una guerra farmi accettare, facevo rap ma non ero riconosciuto come rapper. E poi da lì, pensare agli artisti milanesi era come pensare agli artisti di New York...".

Il suo obiettivo a Sanremo, "oltre ad alzare i voti delle pagelle dei giornalisti" finora non troppo clementi, sarà quello di portare il suo messaggio: "reagire di fronte alle sconfitte, ed è destinato soprattutto ai giovani. In giro vedo e sento tanta rassegnazione. Ma quando trovi la tua strada poi è tutta dritta". Dopo il Festival, Fred De Palma sarà in tour nei club dal 16 marzo.



