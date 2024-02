Cuneo, la campagna anti-truffe dell'Arma parla piemontese

Una campagna anti-truffe per parlare agli anziani della Granda, nella lingua più familiare a molti di loro: il piemontese. L'iniziativa del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, sostenuta dalla Provincia, si è concretizzata nella realizzazione di un volantino: lo slogan è "contra j'ambreuj, ciama 'l 112", ovvero, in italiano, "contro le truffe, chiama il 112".

È il consiglio più importante che il colonnello Giuseppe Carubia, comandante provinciale dell'Arma, ha ribadito durante la presentazione della campagna. Insieme a lui il presidente della Provincia Luca Robaldo: l'ente ha contribuito offrendo il lavoro della propria stamperia per la realizzazione dei volantini. La stesura del testo - riportato anche in una versione italiana - è stata affidata al filologo Giovanni Tesio.

"La regione Piemonte è tra quelle maggiormente esposte al fenomeno delle truffe" ha ricordato il colonnello, menzionando i 135 incontri informativi che l'Arma ha svolto nel corso del 2023 in provincia e lanciando un appello: "Non tenete troppi contanti in casa. Di recente a una coppia sono stati portati via 100mila euro, nascosti in una scatola di scarpe".



