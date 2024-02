Alessandro Bollo nuovo direttore del Museo del Risorgimento

È Alessandro Bollo il nuovo direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. La sua nomina è stata deliberata con voto unanime dal consiglio di gestione del Museo che ha apprezzato "il percorso formativo e l'esperienza maturata nei prestigiosi incarichi precedenti" e ha valutato "ottima la sua proposta progettuale, che rivela competenza e attenzione alle prospettive di sviluppo del Museo, ponendo l'accento sulla relazione con l'attività di studio e ricerca e sul ruolo educativo del Museo".

Bollo, biellese classe 1972, con una Laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Torino, ha ricoperto per 5 anni il ruolo di direttore generale della Fondazione Polo del '900 di Torino; in precedenza è stato socio fondatore della Fondazione Fitzcarraldo, con cui ha a lungo collaborato. Ha inoltre seguito importanti progetti culturali per i Comuni di Milano e di Bologna ed è docente di Management della cultura in diverse università e istituti di formazione. Bollo, superata la selezione tra i candidati che si sono presentati, prenderà ora il posto di Ferruccio Martinotti.



