Ad Asti arriva il San Girolamo scrivente di Caravaggio

Sarà in mostra a Palazzo Mazzetti ad Asti dal 6 febbraio il San Girolamo scrivente, celebre olio su tela del Caravaggio datato 1606. L'opera, prestata dalla Galleria Borghese di Roma, arricchirà l'attuale esposizione presente, dal titolo "La Canestra di Caravaggio. Segreti ed enigmi della Natura Morta". "Alla Canestra di frutta - dichiara il presidente della Fondazione Asti Musei, Mario Sacco - si aggiunge questa seconda tela di Caravaggio. Un'opera voluta per valorizzare maggiormente un grande artista quale è il Caravaggio in tutti i suoi aspetti e per la quale lavoriamo da tempo, convinti di raggiungere il risultato: avevamo infatti già compreso il San Girolamo nel catalogo dell'esposizione. Si tratta di un altro prestito straordinario, concesso dalla Galleria Borghese". "Il San Girolamo non è un'opera fuori tema - aggiunge Sacco - anzi, in questo quadro sono presenti tutti gli elementi della natura morta: i libri, il teschio, il panno bianco sono parte integrante della composizione che vuole sottolineare il dialogo tra la vita e la morte, passato e presente." L'esposizione rimarrà allestita fino al 7 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA