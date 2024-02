A Torino la mostra sulla rivoluzione artistica dei Macchiaioli

Apre domani 3 febbraio, al Mastio della Cittadella di Torino, la mostra "I Macchiaioli e la pittura en plein air tra Francia e Italia". Circa 90 dipinti di 30 artisti prevalentemente italiani, tra i quali Fattori, Cabianca, Signorini, De Tivoli e Boldini e alcune opere di pittori francesi come Troyon, Rousseau, Daubigny, Dupré, Millet e Corot, raccontano l'evoluzione della pittura macchiaiola, tra Toscana, Campania, Piemonte e Francia. Si tratta di opere pittoriche, a olio e acquerelli, provenienti da collezioni private e dalla collezione Palazzo Foresti di Carpi.

La mostra, suddivisa in 10 temi, propone un percorso che racconta l'evoluzione del movimento della Macchia nel contesto europeo e italiano, i suoi rapporti con il realismo della pittura en plein air della scuola francese di Barbizon, quelli con i paesaggisti della scuola napoletana e i rapporti con la Scuola di Rivara, in Piemonte, dove la Casa Reale dei Savoia incentivava la pittura paesaggistica. Tra i temi anche l'arte della caricatura alla quale si dedicarono i giovani artisti del Caffè Michelangelo di Firenze, il primo caffè letterario della città toscana, nato in pieno fermento risorgimentale nel 1848.

Il percorso espositivo dà l'opportunità di ammirare diverse opere caricaturali, come quelle di Telemaco Signorini, Angiolo Tricca, Eugenio Cecconi e Vito D'Ancona. Il percorso si conclude con un tema dedicata all'eredità dei Macchiaioli.

Prodotta dalla società Navigare , con il patrocinio di Regione Piemonte e di Città di Torino e la collaborazione di Aics, la mostra curata dalla storica dell'arte Simona Bartolena è ospitata nella struttura affidata a Difesa Servizi, la partecipata del Ministero della Difesa che si occupa della valorizzazione degli asset del dicastero, tra i quali il patrimonio museale militare. Si potrà visitare fino al primo aprile.



