No al deposito nucleare, parte mobilitazione nell'alessandrino

Incontri, banchetti informativi e una mobilitazione generale pubblica ad aprile in Alessandria per dire No al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Nel municipio di Castelletto Monferrato si è tenuta una riunione operativa per definire gli appuntamenti sul territorio. Presenti, oltre al sindaco Gianluca Colletti, i colleghi di Alessandria, Bosco Marengo, Castelnuovo Bormida, Frugarolo, Fubine Monferrato, Oviglio, Quargnento e Sezzadio.

Sono i comuni che si trovano nei 5 siti idonei per il Piemonte, indicati dalla Carta Nazionale pubblicata dal ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica.

All'incontro hanno partecipato anche il presidente della Provincia Enrico Bussalino, quello dell'Associazione dei Comuni del Monferrato Fabio Olivero e i rappresentanti dei Comitati Gente del Territorio, Bosco Libero dal Nucleare, No Deposito Nucleare Castelletto Monferrato e Quargnento, Laboratorio Sociale.

"Abbiamo deciso insieme - spiega Colletti in una nota - le modalità per una campagna capillare in grado di informare la popolazione su questo annoso problema. Per arrivare, poi, alla grande manifestazione di aprile che dovrà coinvolgere tutti contro questa scellerata proposta".



