Geoparco Sesia Val Grande stringe gemellaggio con l'Ecuador

I geoparchi mondiali Unesco Sesia Val Grande e Imbabura, in Ecuador, hanno siglato un accordo di cooperazione internazionale rivolta alla gestione proattiva dei due geoparchi e alla promozione delle attività di scambio, valorizzazione della geodiversità e sviluppo territoriale.

L'accordo è stato siglato a Baveno, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove si sono incontrare le delegazioni dei due enti gestori dei parchi, Luigi Spadone, presidente del parco nazionale Val Grande, e José Boada, rappresentante della prefectura ciudadana de Imbabura.

Dopo la visita ai museo Granum di Baveno e MuMaG di Mergozzo, le delegazioni si sono recate in visita al sito di perforazione di crosta profonda allestito a Megolo di Mezzo, nel territorio comunale di Pieve Vergonte, dove è in svolgimento il progetto Dive (Drilling the Ivrea-Verbano zonE) che prevede l'esplorazione della crosta inferiore continentale e la sua transizione nel mantello.

Il progetto si svolge sotto l'egida dell'International Continental Scientific Drilling Program e ha permesso il campionamento più profondo mai realizzato al mondo.



