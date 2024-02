Cane denutrito e senza cuccia,guardie zoofile denunciano padrone

Le Guardie Zoofile della Gepa (Guardie ecozoofile protezione ambientale) hanno trovato nel Novarese, a seguito della segnalazione di un cittadino, un cane in grave stato di magrezza con una zampa molto gonfia, visibilmente sofferente e senza cuccia e riparo. Il proprietario dell'animale non è stato in grado sul momento di giustificare lo stato di salute dell'animale. Così le guardie zoofile hanno proceduto al sequestro penale denunciando il proprietario per maltrattamento animale e hanno trasmesso gli atti alla procura di Novara.

Il cane è stato trasportato in una clinica veterinaria che provvederà agli accertamenti del caso provvedendo a garantirgli le cure idonee. "Ci teniamo a ribadire l'importanza di denunciare tempestivamente tutte queste situazioni - scrive il Gepa, in una nota - poiché come in quest'ultima si è potuto intervenire grazie ad una segnalazione mettendo in sicurezza l'animale"



