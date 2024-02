Calcio: Masina in prestito dall'Udinese al Torino

L'Udinese ha ufficializzato di aver ceduto al Torino, con la formula del prestito, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2024, il laterale sinistro Adam Masina.

Il difensore della nazionale marocchina, 30 anni, lascia Udine e terminerà la stagione in granata: nel girone di andata, complici alcuni infortuni, aveva trovato pochissimo spazio con Sottil e Cioffi.

"Ad Adam un grande in bocca al lupo e il ringraziamento per la professionalità e l'attaccamento alla maglia sempre dimostrati", il messaggio del Club friulano, nel quale il difensore era approdato dalla consorella Watford, di proprietà della famiglia Pozzo.



