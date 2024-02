Calcio: Juve, Allegri incontra staff del settore giovanile

C'è stato un relatore d'eccezione allo 'Juventus Studium', il percorso formativo promosso dal club bianconero. A Vinovo, infatti, si è presentato l'allenatore della prima squadra, Massimiliano Allegri, il quale ha incontrato il personale tecnico che lavora con le giovani e i giovani giocatori bianconeri. L'allenatore ha toccato tantissimi temi legati al settore giovanile, dalla Next Gen fino ai più piccoli, sottolineando come "in un club come la Juventus l'attenzione alla disciplina di ogni atleta, a partire dalla squadra più giovane dell'attività di base fino ad arrivare alla prima squadra, non deve mai mancare ed è proprio questo aspetto a rendere questo Club unico, diverso dagli altri".

L'incontro si è concluso con la consegna da parte di Gianluca Pessotto di un riconoscimento a Mister Allegri - da parte di tutti coloro che hanno preso parte a questo incontro - "con profonda gratitudine per averci supportato nella crescita dei nostri ragazzi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA