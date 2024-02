All'ospedale di Asti esami endoscopici con videocapsula

Il reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di Asti partecipa a un progetto regionale per la sperimentazione di esami endoscopici con l'utilizzo di videocapsula. I primi esami sono stati effettuati questa settimana. La struttura, nel 2023, ha eseguito oltre 3.200 visite ambulatoriali e oltre 500 consulenze interne. Le colonscopie superano quota 4.000, quasi 2.500 le gastroscopie.

"La nuova tecnologia - spiega Mario Grassini, primario che ha raggiunto la pensione dopo 40 anni di attività consecutiva - grande come una pastiglia di antibiotico, non sostituisce la gastroscopia o la colonscopia ma è particolarmente indicata per lo studio del piccolo intestino ed individuare il sanguinamento occulto nel tratto ileale e/o la presenza di patologie a tale livello".

La struttura si avvale oggi di 7 medici, 13 infermieri, 4 operatori socio-sanitari e 2 amministrativi. La responsabilità del reparto è attualmente affidata al sostituto Claudio Sciacca.





