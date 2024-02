Allasia, presenterò legge per riconoscimento maschere Carnevale

In occasione della visita a Palazzo Lascaris delle maschere carnevalizie torinesi Gianduja e Giacometta, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, annuncia una legge per il riconoscimento delle maschere delle diverse città piemontesi.

"In continuità con il lavoro svolto nel corso della legislatura per mantenere vive le tradizioni del Piemonte a livello culturale e identitario - spiega Allasia - presenterò una proposta di delibera per unificare e riconoscere ufficialmente sotto un'unica legge le maschere delle province e dei Comuni piemontesi, i gruppi e le manifestazioni storiche".

Nel corso dell'incontro, al quale era presente anche il gruppo di ballo di Piemonte cultura Ij danseur del Pilon, Allasia ha sottolineato quanto fatto dall'Assemblea "affinché tutti i 1.180 Comuni del Piemonte s'identifichino sotto il drapò, che quest'anno compie seicento anni, la Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione, la Festa del Piemonte, istituita due anni fa, e in un inno in piemontese nel prossimo futuro".

Gianluca Gavazza, esponente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha rimarcato l'importanza di "continuare a far tesoro della memoria del Piemonte e tramandarla alle nuove generazioni".



