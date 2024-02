Al Regio di Torino 'Manon Manon Manon', maxi trittico inedito

'Manon Manon Manon', arriva per la prima volta in Italia il trittico dedicato a Manon Lescaut, la giovane protagonista del romanzo dell'Abate Prévost che, a partire dal successo della metà del Settecento, ha ispirato ben tre compositori: Daniel Auber che ha dato vita a Manon Lescaut nel 1856, Jules Massenet che compose la sua Manon nel 1884 e Giacomo Puccini che raggiunse il primo grande trionfo con Manon Lescaut nel 1893. Tre opere autonome ma complementari, tre direttori d'orchestra, tre interpreti per una protagonista unica, tre diversi cast per un inedito "trittico" con la regia di Arnaud Bernard : ventuno recite in un mese, una vera sfida artistica e produttiva. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio Renato Palumbo, Evelino Pidò e Guillaume Tourniaire. Centro di questo progetto, che ha come main sponsor Intesa Sanpaolo, è Giacomo Puccini di cui nel 2024 si celebra il centenario della morte.

"Abbiamo voluto programmare le tre opere in modo da permettere al pubblico di assistere ogni sera a un titolo diverso, oltre alla possibilità di seguire il trittico Manon anche nell'arco di un unico weekend. Abbiamo reso ancor più accessibile l'offerta con una politica di prezzi che rende conveniente l'abbonamento ai tre titoli" spiega il sovrintendente Mathieu Jouvin. "Il Teatro Regio sta continuando a crescere sia in termini di reputazione artistica internazionale sia in termini di spettatori. Questo progetto ribadisce, anche simbolicamente, come il Regio continui a puntare su una cultura plurale, pronta a raccontare punti di vista diversi e complementari" sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione Teatro Regio.

il Teatro Regio ospiterà dal 24 al 26 ottobre la Conferenza d'Autunno di Opera Europa, la principale organizzazione europea che riunisce teatri e festival lirici con oltre 233 membri provenienti da 44 paesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA