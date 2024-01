Verbania, 24mila lettere per fermare le truffe agli anziani

Il comando provinciale dei carabinieri del Verbano-Cusio-Ossola e Acqua Novara Vco, la società fornitrice di acqua in diversi comuni della provincia, hanno siglato un accordo che prevede l'invio, a tutte le persone sopra i 65 anni intestatarie di un'utenza, di un opuscolo informativo per mettere in guardia dalle truffe. Il volantino, che entro fine febbraio verrà recapito a circa 24mila persone, è stato messo a punto dall'Arma mentre la società si è fatta carico dei costi per la realizzazione e l'invio.

"Il protocollo siglato oggi è tra i primissimi esempi di collaborazione di questo tipo a livello nazionale e crediamo possa essere un esempio per altre realtà - ha sottolineato il colonnello Domenico Baldassarre, comandante provinciale dei carabinieri -. Nel Vco la popolazione anziana, over 65, è di circa 43mila persone e i reati ai loro danni sono in aumento: erano 568 nel 2022 e sono stati 662 l'anno scorso, il 16% del totale". Le truffe ai loro danni risultano essere redditizie per chi le compie e le tecniche utilizzate sono sempre più sofisticate, ha segnalato Baldassarre: tra queste lo spoofing telefonico, che consente di alterare il numero visualizzato dalle vittime che ricevono le telefonate, facendolo risultare uguale a quello reale di enti e società. "La nostra missione prevede anche di garantire la massima integrità nel settore idrico, proteggendo i nostri utenti da pratiche fraudolente" ha ricordato Emanuele Terzoli, presidente di Acqua Novara Vco.





