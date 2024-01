Sono rientrati in Italia i resti di venti caduti in Russia

Sono tornati in Italia i resti di venti soldati caduti in Russia durante la Seconda guerra mondiale. Tra questi ci sono anche otto alpini della divisione alpina Cuneense. Gli unici due identificati sono entrambi della provincia di Cuneo, l'albese Giuseppe Cagnasso e Fiorenzo Conterno di Albaretto della Torre. I resti sono stati trovati nell'inverno del 2020 nella regione di Voronezh, grazie a un'attività di ricerca condotta in Russia dalla squadra "Recovery pool" dell'Unione nazionale italiana reduci di Russia, da tre anni impegnata in quest'attività con la collaborazione dell'Associazione russa Malji Saturn (Piccolo Saturno).

I resti sono rientrati in Italia il 26 gennaio scorso, con cinque fanti della divisione Ravenna e sette artiglieri della contraerea, caduti all'aeroporto di Millerovo (Russia). Si è svolta ieri la cerimonia di tumulazione dei caduti nel tempio ossario di Cargnacco, frazione di Pozzuolo del Friuli (Udine).





