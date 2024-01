Record storico di iscritti alla Uil Piemonte a quota 156.502

Negli ultimi dieci anni gli iscritti alla Uil Piemonte sono cresciuti di quasi 15.000 unità (14.972). Il 2023 si è chiuso a quota 156.502 iscritti, livello più alto di sempre, in crescita di 2.541 tessere rispetto al 2022 (+1,65%). L'incremento ha riguardato tutti i settori produttivi. Positiva anche la performance dei pensionati (+2.764 iscritti). Tra le categorie per il primo posto è testa a testa tra la Uiltucs (commercio e servizi) e la Uil Fpl (sanità ed enti locali), seguono i metalmeccanici della Uilm, la UilTrasporti e la Feneal (edili). I lavoratori attivi rappresentano quasi il 65% degli iscritti.

L'area metropolitana torinese, che comprende anche il territorio della Camera sindacale del Canavese, fa registrare la presenza più significativa di tessere (90.997). Al secondo posto tra le Camere Sindacali si posiziona la Uil Asti-Cuneo.

"Il bilancio della Uil piemontese sul versante del proselitismo - commenta il segretario generale Gianni Cortese - si chiude con un risultato importante che fa ben sperare anche per il futuro della nostra organizzazione. Il 2023 ha confermato l'andamento positivo nonostante il lungo periodo di crisi e i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro. Siamo al nostro massimo storico per merito delle attività delle nostre categorie, dei nostri servizi e di un solido radicamento nei luoghi di lavoro e nei territori. Siamo consapevoli delle tante sfide e incognite che ci attendono, a cominciare dalla necessità di rinnovare i contratti nazionali di lavoro per recuperare il potere d'acquisto perso per effetto dell'inflazione degli ultimi due anni (quasi il 14%). Dalla crisi del 2008 il Piemonte ha perso 76.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 20,6% dal 15% del 2008. Viviamo una fase di grandi trasformazioni ecologiche, digitali e anagrafiche.

Bisogna rendere più attrattivo il territorio per lavoratori e aziende".



