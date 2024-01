Protesta trattori, in centinaia nel centro di Cuneo

Sono affluiti in centinaia da diverse parti della provincia di Cuneo i manifestanti del movimento "Agricoltura Indipendente", riuniti sotto lo slogan "No farmers no food no future". La protesta di agricoltori e allevatori, inaugurata la settimana scorsa nella Granda, aveva fissato il raduno nel piazzale del Palasport di San Rocco Castagnaretta.

Da lì un corteo di trattori è partito, sfilando nel centro cittadino fino a piazza Galimberti. Dopo lunghe trattative e malgrado le rimostranze dei manifestanti, la Questura ha autorizzato solo 50 mezzi a raggiungere il centro città. Una delegazione di rappresentanti del movimento esporrà le rivendicazioni in un incontro con il presidente della Provincia Luca Robaldo.

Agricoltori e allevatori reclamano un'azione di contrasto contro "i gravosi tassi di interesse sugli investimenti e l'aumento dei costi delle materie prime", l'attivazione di un gruppo di lavoro per intraprendere un dialogo con le istituzioni in vista di "una programmazione del lavoro seria" e la lotta alla "sleale concorrenza inflitta da Paesi in cui non vigono le stesse restrizioni operative e produttive a cui oggi ci adeguiamo in Italia".



