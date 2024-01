Protesta trattori, corteo blocca la tangenziale di Alessandria

Sono poco meno di 300, ad Alessandria, i partecipanti al corteo di trattori organizzato dal coordinamento degli Agricoltori Autonomi Alessandria-Asti che, questa mattina, dopo avere attraversato il capoluogo di provincia, si è immesso nella tangenziale bloccandla, Dopo la manifestazione a piedi di lunedì fino alle sedi di Prefettura e Provincia, i manifestanti si sono mossi dal presidio alla periferia della città, in viale Milite Ignoto (al quartiere Orti), allestito venerdì scorso, per dirigersi verso la tangenziale alessandrina.

Sui mezzi - in sfilata a clacson spigati - bandiere tricolori, cartelloni a sostegno del Made in Italy, scritte contro "costi esorbitanti e guadagni bassi".



