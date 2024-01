Pantanella (Fsp), Lo Russo sarà responsabile in caso di scontri

Il sindacato Fsp Polizia di Stato "riterrà personalmente responsabile il professor Stefano Lo Russo di qualsivoglia oltraggio fisico e materiale dovesse nuovamente interessare forze dell'ordine e cittadini nel caso di altri scontri con gli esponenti dei centri sociali torinesi, oggi nuovi protetti del Sindaco". Lo afferma Luca Pantanella, segretario generale torinese del sindacato chiede "urgentemente" al prefetto "un tavolo di confronto con Comune e sindacati di polizia per capire quale deriva stia assumendo la legalità a Torino".

"Posto che 'Askatasuna' è termine che significa 'libertà', è bene precisare che essa non può far rima con 'anarchia', come nel caso di specie. - dice Pantanella - Quanto accaduto è una intollerabile irrisione a territorio, istituzioni e cittadini.

Uno schiaffo a pieno viso a chi rappresenta lo Stato ed è oggetto di violenze da parte di questi facinorosi occupatori abusivi. Un pessimo esempio per i giovani in età scolare, che vedono un covo di delinquenti ora equiparato in realtà a un oratorio salesiano: fatto che offende la memoria di San Giovanni Bosco proprio nel giorno della sua ricorrenza liturgica", conclude il segretario del Fsp.



