Gambero Rosso, sostenibilità non diventi una scatola vuota

Il Gambero Rosso lancia un appello affinché "il termine sostenibilità non diventi una parola vuota". Perché "il messaggio è forte - sottolinea il direttore Marco Mensurati - se dietro al messaggio c'è la sostanza. Quindi dobbiamo lavorare - esorta - affinché la sostenibilità non si trasformi in una gigantesca scatola vuota". Mensurati è intervenuto al convegno 'La sostenibilità fattore di crescita delle aziende del settore agroalimentare' organizzato dal Gambero Rosso, in corso oggi a Torino.

Ad aprire i lavori, il saluto di Paolo Cuccia, vicepresidente della Fondazione Gambero Rosso, che ha ricordato come il Gambero Rosso sia impegnato su questi temi da oltre dieci anni. "Abbiamo iniziato con uno studio dedicato al mondo del vino - ha detto - che ha dimostrato come la sostenibilità si possa fare con successo".

In rappresentanza della Regione Piemonte è intervenuta l'assessora Vittoria Poggio. "L'agroalimentare - ha osservato - è un settore di forza e sviluppo, con quattro milioni di addetti in Italia. Noi dobbiamo accompagnarlo nella attuale transizione, ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella economica e finanziaria".



