Forestali: 51mila controlli in Piemonte a tutela dell'ambiente

Sono stati circa 51mila i controlli nel 2023 che i carabinieri del nucleo forestale hanno condotto in Piemonte, a difesa degli ecosistemi naturali e del paesaggio e a tutela del territorio, con "attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e alla gestione illecita di rifiuti".

Il bilancio dell'attività è stato illustrato dal generale Benito Castiglia, comandante regionale. "Sul territorio piemontese hanno operato in vari settori 71 nuclei - ha spiegato Castiglia - Rispetto allo scorso anno c'è stato un aumento di controlli, oltre 3mila in più". Gli illeciti amministrativi contestati sono 2.555, per un importo totale che arriva a sfiorare i tre milioni. I sequestri penali sono stati 225, le persone denunciate 999.

"Per quanto riguarda gli incendi boschivi è stata svolta sia attività di prevenzione che di contrasto - sottolinea Castiglia - con attività di polizia giudiziaria finalizzata all'individuazione dei responsabili degli incendi". Anche se il 2023 è stato l'anno con meno siccità, se confrontato con il 2022, i roghi non sono certo mancati: 199, che hanno interessato una superficie totale di 1.050 ettari. "Le persone denunciate, per incendi sia dolosi che colposi, sono stare 36", evidenziano i carabinieri. Un dato in calo, visto che nel 2022 erano state 76.

Un altro servizio è stato il Meteomont, effettuato dai militari dell'Arma con obiettivi la prevenzione e la previsione del pericolo valanghe. I bollettini giornalieri emessi su questi eventi sono stati 152.



